Avrà inizio questo sabato 25 luglio la seconda edizione del Torneo del Biliardino Umano a Montalfano e durerà sino alla prossima settimana. La competizione avrà luogo in una struttura montata per l’occasione nella quale si sfideranno sei giocatori con altri sei e potranno partecipare chi vorrà a partire dai dieci anni d’età. La struttura è stata progettata e realizzata dai dirigenti del G.S. Montalfano con tubi innocenti e pannelli in legno.

Ogni partità avrà una durata di un quarto d’ora senza nessuna pausa. L’intrattenimento ed il divertimento sono garantiti e ci saranno arrasticini, panini, birra e musica di sottofondo per allietare la serata. Per quanto riguarda i premi, il primo classificato si aggiudicherà la porchetta, il secondo un prosciutto ed il terzo la ventricina. “Chi non si diverte sarà rimborsato”. Per info e iscrizioni contattare il 348.6925386