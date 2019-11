Il Comune non concede l’occupazione del suolo pubblico e, di conseguenza, a Vasto Marina non si farà la Sagra del totanetto, in programma per i giorni 25 e 26 luglio. Profonda delusione per i volontari della parrocchia di Stella Maris, che avevano organizzato l’evento ed erano pronti ad allestire gli stand, che avrebbero riempito la riviera di profumi della cucina locale e attirato non pochi visitatori.

“Pur essendo la manifestazione inserita nel programma comunale delle iniziative estive (come riportato nel depliant informativo distribuito dall’Ufficio turismo e cultura del Comune) – spiega il comitato organizzatore - non è stata rilasciata alcuna delibera in merito all’occupazione del suolo pubblico richiesto per lo svolgimento della stessa, né per eventuali alternative. Di fatto – precisano gli organizzatori - ci sono adempimenti che non possono essere compiuti senza averla prima ottenuta. La mancata realizzazione della sagra inevitabilmente penalizzerà attività commerciali quali pizzerie, gelaterie, bar, giochi per bambini, giacché le sagre sono frequentate dalle famiglie”.