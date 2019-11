Un'auto a fuoco nella notte a Vasto. Si tratta di una Toyota Rav4, di proprietà di un uomo di Vasto, che era parcheggiata in via dei Cascella, nella zona nord della città. Tra le 2 e le 2.30 le fiamme sono divampate nella parte anteriore della vettura, il proprietario si è accorto di quanto stava accadendo e, dopo aver fatto la chiamata d'emergenza al 115, ha tentato di soffocare l'incendio. Una volta sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno spento l'incendio che ha distrutto la parte anteriore e gli interni del fuoristrada. In via dei Cascella sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno raccolto la testimonianza del proprietario del mezzo bruciato. Si sospetta la natura dolosa dell'episodio per cui sarà necessario svolgere accurate indagini per far luce sull'accaduto.