Domenica 26 luglio a Vasto Marina appuntamento con Papà ti salvo io, giornata della sicurezza in mare organizzata dalla sezione di Vasto della Società Nazionale di Salvamento con la Lega Navale italiana e Viva. Un appuntamento dedicato ai bambini in età scolare per promuovere l'educazione alla prevenzione e alla sicurezza in mare e al rispetto ambientale.

Si inziierà alle 9 del mattino, nell'area eventi Lega Navale (tra gli stabilimenti Fernando e Baiocco) con la distribuzione dei gadget (magliette, cappellini, zaini ed altro) ai bambini e l'illustrazione del decalogo del bagnante. "Poi entreremo in acqua - spiega Fernando Sorgente, responsabile degli enti organizzatori - per le dimostrazioni di salvataggio con i cani bagnino dell'associazione Dei dell'acqua e poi con i nostri bagnini che utilizzeranno pattino e tavola rescue".

La second aparte delle esercitazioni sarà a cura del personale del Pronto Soccorso-118 di Vasto, sotto la guia del dottor Lorenzo Russo, con manovre di rianimazione cardiopolmonare e dimostrazioni sull'uso del defibrillatore. "Al termine della mattinata tutti i bambini riceveranno il diploma, un mini brevetto da babywatch". Per questo Sorgente invita "tutti i bambini a raggiungerci nell'area eventi della Lega Navale per una giornata dedicata all'importantissima sicurezza in mare".