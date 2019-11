24 luglio - Il bimbo di 7 anni ha riportato la frattura di una gamba oltre a traumi e ferite giudicate guaribili in 40 giorni dai medici del Santo Spirito di Pescara, dove è stato trasferito in seguito all'incidente. Era tanta l'apprensione per le sue condizioni di salute in seguito alla caduta dopo essere stato travolto dallo scooter. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e, terminato il periodo di degenza in ospedale, potrà tornare a casa.

23 luglio

20.30 - Il bimbo è attualmente ricoverato presso l'ospedale "Santo Spirito" di Pescara. Sebbene la prognosi rimanga riservata, le condizioni appaiono migliorate; il piccolo non è in pericolo di vita.

19.00 - C'è apprensione per le condizioni del bambino di 7 anni rimasto coinvolto in un incidente poco dopo le 18 in via Incoronata a Vasto, a pochi metri dalla rotatoria che regola l'incrocio con la circonvallazione Histoniense. Una giovane vastese, in sella al suo scooter Liberty 50, stava facendo rientro a casa procedendo in direzione centro città. In quel tratto di strada un bambino stava camminando sul marciapiede insieme alla nonna quando, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, improvvisamente è sceso in strada, proprio mentre sopraggiungeva lo scooter. E' stata una questione di secondi, con la ragazza che ha tentato inutilmente di evitare l'impatto con il bambino, finendo poi anche lei a terra.

Le condizioni del bimbo, che per qualche istante ha perso conoscenza, sono apparse gravi ai soccorritori. I sanitari intervenuti sul posto hanno disposto il trasferimento a Pescara in eliambulanza, dopo averlo stabilizzato all'ospedale di Vasto. Anche la ragazza è stata trasportata al San Pio da Pietrelcina per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Vasto, che sta effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.