È il vastese Gianluca Castaldi il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Castaldi, al suo pimo mandato in parlamento, succede Bruno Marton. Nell'assemblea dei senatori pentastellati Castaldi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo essere stato in ballottaggio con Nunzia Catalfo. I due vice capogruppo eletti sono Vito Crimi e Paola Taverna.

Come da statuto del Movimento 5 Stelle, Castaldi assumerà il ruolo di capogruppo per i prossimi tre mesi, in cui il Senato sarà impegnato nella seconda votazione della riforma costituzionale e dovrà affrontare la legge di stabilità. Martedì avrà l'occasione di fare il suo primo intervento in aula da capogruppo, quando ci sarà la votazione del DL sugli enti locali su cui il governo ha posto la fiducia.