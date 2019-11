Non è servito l'intervento dell'elicottero decollato da Pescara per soccorere l'automobilista rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente sulla fondo valle Treste, nel territorio di San Buono. Erano da poco passate le 14 quando l'uomo, Pietro Di Fabio, 47enne di Cupello che rientrava verso casa, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua Ford Focus station wagon e, in un tratto in curva, è uscito fuori strada. In quel frangente sopraggiungeva uno scooter guidato da un uomo di Roccaspinalveti che, fortunatamente, è stato solo colpito lateralmente dalla vettura senza controllo.

L'automobilista, uscito dalla sua auto, dopo aver percorso qualche passo ha perso i sensi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno dapprima ichiesto l'intervento dell'eliambulanza per il suo trasferimento all'ospedale di Pescara. Poi hanno optato per il trasporto al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove l'uomo è deceduto poco dopo. Sulla fondo valle Treste sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di San Buono e Palmoli.

Il magistrato ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte dell'uomo.