Entusiasmo e voglia di fare bene. Queste sono le due prerogative principali con le quali l’Apd Casalbordino ieri sera si è presentata ai tifosi in una conferenza stampa in ‘stile hollywoodiano’ presso il ristorante 'Fuoco 26', mainsponsor della prossima stagione. Alla presenza del patron Alessandro Santoro, del presidente Giuseppe Vaccaro, del mister Gabriele Farina e di tutte le altre figure della società, il Casalbordino ha ufficialmente iniziato la stagione 2015/2016 illustrando quelli che saranno gli obiettivi ed il programma per il prossimo campionato.

Al termine di un breve intervento da parte di gran parte della dirigenza, la parola è passata al nuovo allenatore Farina che, a differenza di quelli che lo hanno preceduto e che hanno parlato di raggiungere la 'zona playoff' in Promozione, ha voluto mettere le cose in chiaro: “C’è tantissimo entusiasmo, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Bisognerà lavorare tanto, fare gruppo e cercare di portare a casa i frutti del lavoro svolto in allenamento. Poi, si potrà guardare alla classifica”. Durante la conferenza stampa il patron Santoro ha ricevuto una targa di ringraziamento consegnatagli da Giuseppe Vaccaro per il grande contributo dato a questa società sin’ora.

Dopo i vari interventi si è passati alla presentazione della squadra e di tutti i giocatori che faranno parte della rosa quest’anno. Per ogni calciatore il patron Santoro ha riservato una presentazione ‘colorita’ e calorosa, seguita dai cori dei tifosi presenti ieri. Nel gruppo erano presenti i nuovi acquisti Giuseppe Berardi e Luca Bucceroni -per dirne qualcuno- ma anche i giocatori riconfermati come Loris Della Penna e Nicola Sputore- sempre per citarne qualcuno. In casa Casalbordino l’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: fare bene in Promozione e far crescere i propri giovani, provando, per che no, a strappare un posticino nei playoff. Per quanto riguarda la juniores, la società giallorossa parteciperà al campionato d’elite dove potrà far giocare e crescere gli elementi da integrare in prima squadra, cercando di prepararli ad un minutaggio maggiore nel corso del tempo con i senior. Da lunedì prossimo il Casalbordino inizierà il ritiro agli ordini di mister Gabriele Farina e del suo staff tecnico. Di seguito la rosa completa della stagione che a breve inzierà.

Portieri: Alessio Canosa (1997), Fabrizio Di Sante (1998), Anxelo Norja (1998), Luciano Paolucci (1994);

Difensori: Ettore Cinosi, Stefano Colanero, Massimo Di Sante, Marco Frangione (1998), Simone Lombardozzi, Simone Menna (1997), Adriano Peschetola (1995), Stefano Rossi (1997), Daniele Sallese (1997);

Centrocampisti: Alessandro Bozzella, Nicola Del Giango (1996), Luca Di Giacomo (1998), Gianluca Di Pasquale, Ilyass Erragh, Paolo Fabiano, Danilo Farina, Michael Guerini (1997), Simone Molisani, Fabio Santini (1998), Antonello Verrone;

Attaccanti: Giuseppe Berardi, Luca Bucceroni, Loris Della Penna, Graziano Di Biase, Vincenzo Di Tullio, Badr Erragh (1997), Luigi Marchioli (1996), Vincenzo Sangeramano (1996), Nicola Sputore.

Per le notizie sul Calciomercato clicca qui