Momenti di apprensione, questa mattina, in località San Tommaso dove un bambino di 8 anni è rimasto incastrato con la gamba nel pattino di salvataggio posizionato sulla battigia. Il piccolo, di una famiglia campana in vacanza in città, si trovava al madre con la madre quando, probabilmente giocando con gli amici nei pressi del pattino, vi è rimasto incastrato.

Immediatamente è scattato l'allarme, con il personale in servizio sulla spiaggia e alcuni passanti che si sono attivati per cercare di liberare la gamba del bimbo. Viste le particolari difficoltà e la tenera età del bambino sono stati allertati i vigili del fuoco e il 118.

Per fortuna, la situazione si è risolta positivamente e il piccolo ha riportato solo qualche escoriazione. A titolo precauzionale, il bambino è stato comunque condotto presso l'ospedale di Vasto.

Sul posto, anche i carabinieri della Compagnia di Vasto.