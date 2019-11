A San Salvo marina sono in corso in questi giorni i lavori di ultimazione dell'ultimo tratto di pista ciclabile. Sabato 25 luglio alle 18, con l'appuntamento in piazza Arafat e Rabin, ci sarà l'inaugurazione ufficiale della pista completata, inserita nel programma “Bike to coast” promosso dalla Regione Abruzzo con fondi dell’Unione Europea. San Salvo, avendo realizzato il percorso dal confine con il Molise a quello con Vasto (ponte sul torrente Buonanotte) è il primo tra i 17 comuni costieri ad aver completato la pista ciclabile San Salvo-Martinsicuro di 131 km.

Alla cerimonia del taglio del nastro interverranno il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Camillo D’Alessandro.