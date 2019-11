“Questa foto documenta le condizioni in cui versa un terreno che si trova in vico 5 di corso Duca degli Abruzzi, a Cupello. E’ sporco, incolto, occupato da materiali di vario genere, infestato da graminacee, che causano allergie a me e a mio nipote di cinque anni, e popolato da topi e serpenti. Tempo fa, ci siamo ritrovati anche un ratto in casa”. A segnalare il problema a Zonalocale.it è un residente, Giuseppe Piscicelli, 67 anni, imprenditore edile.

“Una situazione insopportabile. Abbiamo chiesto al Comune di intervenire per sollecitare i proprietari a mettere ordine e recintare. L’unico risultato che abbiamo ottenuto è un grossolano sfalcio delle erbacce, che rimangono in parte ammucchiate sul terreno. Abbiamo anche chiesto di ovviare a un altro inconveniente che intralcia il transito nella vicina via San Francesco, dove c’è un’auto ferma, parcheggiata lì da almeno un decennio. In entrambi i casi i problemi non sono stati risolti. Quanto dovremo aspettare ancora?”.