"Non ho alcuna intenzione di avventurarmi in polemiche che lasciano il tempo che trovano". Così Angelo Bucciarelli, candidato alle primarie del Pd, commenta la nota del Movimento 5 Stelle di Vasto sul tema della carenza idrica in città (qui l'articolo). "Anzi, - prosegue l’esponente del Pd - ringrazio gli attivisti del M5S perchè mi permettono di chiarire ulteriormente la mia posizione. Ciò che è stato fatto in questi anni appartiene ad un ciclo amministrativo che si esaurirà nel 2016, poi inizierà una nuova fase".

"Negli ultimi 25 anni - precisa Bucciarelli - non ho ricoperto incarichi amministrativi nella nostra città ma, in tema di carenza idrica, ho sempre sostenuto la stessa tesi: per risolvere definitivamente un annoso problema è necessario il raddoppio della condotta che porta acqua dalla sorgente del Verde alla nostra città. Non è mia intenzione entrare in polemiche, ma voglio solo avviare un dialogo con la città, allargando la partecipazione attraverso le primarie. Ai miei concittadini illustro quello che è la mia idea, quali sono i miei progetti, come l'impegno a risolvere definitivamente la sete estiva attraverso la soluzione del problema a monte, e non con i pannicelli caldi di chi non ha le competenze per comprendere e risolvere. Il mio impegno è dare a Vasto la possibilità di essere forte, più di prima. Per questo continuo a proporre le mie idee con l’obiettivo di favorire il cambiamento della politica e il rinnovamento dell'amministrazione fino al 2021".