Ormai manca solo un giorno alla seconda edizione del Vasto Siren Festival che si aprirà ufficialmente domani sera, 23 luglio, con il concerto di Gareth Dickson nella cattedrale di San Giuseppe. Poi spazio a due giornate ricche di appuntamenti che riempiranno le 5 location del centro storico e la Siren Beach (lido Sabbia d'oro a Vasto Marina) per una seconda edizione che va in cerca di conferme. Questa mattina, presso la sede della Regione Abruzzo in viale Bovio a Pescara, c'è stata la presentazione ufficiale, con l'assessore regionale Silvio Paolucci, il vicesindaco di Vasto Vincenzo Sputore, Annachiara Pipino (comunicazione Dna Concerti), e i due organizzatori, Pietro Fuccio e Louis Avrami.

Il ricco programma prevede non solo concerti ma anche presentazione di libri, spazi dedicati all'enogastronomia, dj set ed altro ancora. "Vogliamo che questo sia un festival in cui chi viene possa vivere due giornate intense e non solo arrivare, assistere ad un singolo concerto ed andare via", hanno spiegato gli organizzatori. Oltre ai concerti a pagamento l'organizzazione, come già accaduto nel 2014, ha allestito un interessante programma gratuito presso il portale di San Pietro.

