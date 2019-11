Il 9 agosto si svolgerà a Vasto la rievocazione storica della consegna del Toson d'Oro. In serata il portone di palazzo d'Avalos si aprirà per far uscire i figuranti che percorreranno le vie del centro storico ricordando quanto avvenne il 24 ottobre 1723 in città. Il marchese Cesare Michelangelo D'Avalos venne incaricato dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo di consegnare l'onorificenza del Toson d'Oro al principe Francesco Colonna. La manifestazione, ideata 29 anni fa da Francescopaolo D'Adamo e portata avanti dal 2003 dall'associazione Amici del Toson d'Oro, presieduta da Valter Marinucci, vede la partecipazione di decine di figuranti che interpretano i personaggi di un tempo. In questi giorni è il laboratorio della sartoria teatrale Polvere di Stelle ad accogliere chi prenderà parte alla rievocazione per la scelta e la prova degli abiti da indossare. Da scegliere anche l'abito che verrà indossato dal principe Francesco Colonna che, come accade ormai da qualche edizione, sarà impersonato da un volto noto del mondo dello spettacolo.

Nel video le interviste a Valter Marinucci, presidente dell'Associazione, e Maria Scarano, di Polvere di Stelle.