"Ancora una volta tante belle parole. Ci riferiamo all’articolo di Bucciarelli sulle sue buone intenzioni di far raddoppiare la condotta che porta acqua a Vasto. Il nostro compito di semplici cittadini è quello di evitare che facili proclami per cavalcare il problema del momento possano convincere altri cittadini che è arrivato il salvatore della città".

Arriva dal Movimento 5 Stelle di Vasto la dura presa di posizione dopo la proposta del candidato alle primarie del Pd per superare la crisi idrica che preoccupa il Vastese (qui l'articolo). "Di belle parole e di programmazione - scrivono dal M5S - si parla anche nel programma elettorale del Pd di cinque anni fa e di dieci anni fa. Sicuramente Bucciarelli, in qualità di dirigente di tale partito, ha contribuito a stilare tale programma; invitiamo i cittadini a rileggerlo e vedere che quasi nulla è stato realizzato. Noi stiamo studiando il bilancio comunale e le possibilità di finanziamento con fondi europei e, solo quando avremo una soluzione fattibile e realizzabile, l’andremo a proporre".

In conlusione l'attacco: "Dove sono stati il Pd e lo stesso Bucciarelli in questi ultimi 10 anni? Ci sembra che sono stati loro a governarci! Ma al posto di concentrarsi su delle opere primarie (come ad esempio la realizzazione di serbatori di riserva che è una competenza comunale e non, come la condotta, di altri enti) hanno pensato a sperperare il denaro pubblico in tanti piccoli rivoli (manifestazioni con spese superiori a quelli di mercato, incentivi discutibili, ecc.). Noi cittadini siamo stanchi, ma anche svegli. Il presente articolo è dedicato a coloro che ancora si fanno condizionare da facili promesse".