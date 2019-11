Rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo della Confraternita del Santissimo Sacramento di Vasto. L'arcivescovo Bruno Forte ha nominato i nuovi membri così come erano stati espressi dall'assemblea dello scorso 29 maggio, con la conferma di Antonio Mileno come priore. La confraternita svolge la sua attività all'interno della parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio, prestando servizio nelle celebrazioni liturgiche e in tutti gli appuntamenti organizzati da Don Stellerino D'Anniballe. I confratelli sono anche sempre presenti negli appuntamenti religiosi cittadini e nelle altre parrocchie di Vasto e della diocesi



Consiglio Direttivo

Antonio Mileno - Priore e legale rappresentante

Maurizio Benedetti - Vice priore e Tesoriere

Francesco Bellandrini - I° consigliere

Sebastiano Menna - Maestro dei Novizi

Pietro Cursio - Maestro di Cerimonie

Francesco Paolo Fabrizio - Decano

Michele Fiore - Segretario

Don Stellerino D'Anniballe - Cappellano pro-tempore