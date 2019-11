Ore 17,05 - Per fortuna, l'allarme è rientrato: l'anziano, di cui non si avevano notizie da quattro oer e mezza, è tornato a casa. Per i suoi cari un sospiro di sollievo.

Ore 16,15 - Dalle 12,30 di oggi non si hanno più notizie di Panfilo Bruno, 92 anni, residente a Vasto, in via Cunicella 17. Il responsabile della Protezione civile di Vasto, Eustachio Frangione, fornisce le prime informazioni utili alle ricerche: "Ha un bastone, è alto circa un metro e 55, calvo, porta i baffi e ha una corporatura robusta. Indossa pantaloni neri, camincia bianca a righe celesti e pantofole. Se lo avvistate, contattate il 112".