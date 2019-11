L’ASD Vastese calcio ha organizzato, di concerto con il Simone Caner, nuovo ingresso nella dirigenza biancorossa e presidente della cooperativa Matrix, uno stage calcistico per i profughi presenti nei centri accoglienza del territorio da loro gestiti.

"Almeno 5 ragazzi di ogni centro, - spiegano dalla società - quelli che per intenderci si dilettano meglio con un pallone tra i piedi, saranno visionati dal tecnico biancorosso Gianluca Colavitto e dal ds Aldo Franceschini. Tra questi se ci dovesse essere qualcuno di talento sarà valutata la possibilità del tesseramento con la Vastese, per disputare il campionato di Eccellenza, oppure col Vasto Marina in promozione. Inoltre la dirigenza biancorossa, al fine di favorire l’integrazione di questi ragazzi, ha pensato bene di allestire una seconda squadra ASD Vastese Calcio che disputerà il campionato amatori FIGC. L’organico sarà costituito esclusivamente dai ragazzi presenti nei centri accoglienza che, durante l’anno, vorranno tenersi impegnati in questa disciplina sportiva".

L'appuntamento è per mercoledì 22 luglio, allo stadio Aragona, a partire dalle ore 16.30.