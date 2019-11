Gli atleti della Promo Tennis approdano in D1. Dopo la preziosa vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Circolo tennis di Pescara, la formazione vastese è riuscita ad ottenere la promozione nella categoria superiore. Due obiettivi raggiunti dunque: il primo riguardo alla conquista della permanenza in serie C ed il secondo quello portato domenica che catapulta i vastesi in una serie maggiore.

Nei quarti di finale del Campionato regionale a squadre D2 contro il Circolo tennis Pescara, i tennisti capitanati da Mosè Ferretti si sono imposti con il punteggio di 4-0. Nella prima sfida Giuseppe Celenza ha battuto Trivulzio (4-6/6-4/6-3), poi Maurizio Ialacci ha regolato in due set Tarantini (6-4/6-3) e infine Stefano Santicchia ha vinto con Magnocavallo (6-1/6-3). Partita chiusa sul 4-0 con il punto del doppio.

Domenica prossima la squadra vastese sarà impegnata presso il Ct Silvi per la disputa dei match validi per la semifinale del Campionato che porterà a decretare i finalisti regionali.