"Per il vescovo prima i clandestini, per Forza Nuova prima gli italiani". Il vescovo in questione è quello di Avezzano, monsignor Pietro Santoro, per anni apprezzato sacerdote a San Salvo. Agli attivisti di Forza Nuova, quindi, non è andato giù l'impegno di monsignor Santoro per l'accoglienza dei profughi e hanno pensato di esprimere il loro "dissenso" attraverso uno striscione esposto a pochi metri dall'ingresso della cattedrale cittadina, come spiegato dal quotidiano dei vescovi, Avvenire (qui l'articolo relativo alla notizia).

Piuttosto indifferente la reazione di monsignor Santoro, che ha commentato con un semlice "Andiamo avanti con il Vangelo".