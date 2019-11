Tutto in una notte. Non è il titolo di un film, bensì il nome del torneo di calcio a 5 che si terrà il primo agosto presso la Polisportiva Promo Tennis di Vasto. Ventiquattro ore 'no stop' di sfide nelle quali le squadre partecipanti scenderanno in campo con l’obiettivo di vincere il montepremi in palio ( 2'000,00 euro).

La competizione avrà inizio sabato prossimo alle ore 16:00 e si prevede già la partecipazione di formazioni di buon livello. Sarà possibile iscriversi al torneo sino al 30 luglio ad un costo di 250,00 euro per squadra. Oltre alla prima, anche la seconda e la terza classificata sarà premiata così come sono previsti premi per il capocannoniere ed il miglior portiere del torneo.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare il numero 3341714991.