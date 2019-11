Il Campo Scuola di Archeologia è nato quattro anni fa nel sito della Villa Romana di via San Rocco a San Salvo dove, tra giugno e settembre di ogni anno, si sono avvicendati ragazzi ed adulti in attività di scavo e di ricerca. Nel 2014 un gruppo di alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Saffo” di Roseto ha partecipato alle attività del Campo gestito dalla Parsifal Società Cooperativa di Vasto, scoprendo una nuova e preziosa opportunità per ampliare e completare la propria offerta formativa. Sulla scorta di questa positiva esperienza, agli inizi di giugno di quest’anno una classe della Scuola Media “Giovanni Pascoli” di Silvi, guidata dalla prof.ssa Giorgia Blasiotti, ha preso parte al Campo Scuola confermandone la validità come preziosa attività formativa.

Quest’anno al sito sansalvese si è affiancata l’Area Sacra dei Templi Italici di Schiavi di Abruzzo come sede per le attività del Campo, dirette dalla dott.ssa Sandra La Penna, ispettore della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, coadiuvata dalla dott.ssa Katia Di Penta della Parsifal Società Cooperativa di Vasto. Per la prima volta ad un gruppo di ragazzi e ragazze è stata offerta l’opportunità di svolgere attività di scavo e di ricerca nel sito archeologico più importante del Vastese: sono gli stessi alunni del Liceo Classico e del Liceo Scientifico dell’Istituto l’Istruzione Superiore “Saffo” di Roseto che, sempre guidati dlla prof.ssa Gina Martella, avevano acquisito le competenze di base dell’archeologo nel Campo Scuola 2014 a San Salvo.

Tra le attività integrative svolte, l’escursione al sito archeologico di Pietrabbondante è stata arricchita dalla presenza del prof. Adriano La Regina, uno dei più grandi archeologi italiani, massimo esperto dei popoli italici, che ha guidato i partecipanti alla visita dei nuovi scavi – per il momento ancora chiusi al pubblico - che sta dirigendo dal 2002 nel più importante sito archeologico dei Sanniti Pentri. Al termine del Campo il sindaco Luciano Piluso ha consegnato gli attestati ai partecipanti rallegrandosi per loro vivace e simpatica presenza nel centro di Schiavi, particolarmente gradita dai suoi concittadini.Il IV Campo Scuola di Archeologia riprenderà a fine agosto le sue attività sia a San Salvo sia a Schiavi, prolungandosi quest’anno oltre il mese di settembre.

Davide Aquilano