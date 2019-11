Sono tanti gli appuntamenti musicali che caratterizzano l'estate vastese, con la possibilità di scegliere tra proposte diverse tra loro. Tra queste non passa inosservato il concerto organizzato dall'associazione culturale Agorà per il 3 agosto alle 21.30 a palazzo d'Avalos. Sul palco saliranno I Missili, band lancianese che tanti consensi riscuote nel panorama nazionale. Ad aprire l'appuntamento, ad ingresso gratuito, saranno i Joyville.

La band. I Missili sono una tribù del suono autoctona delle lande frentane. Hanno membri intercambiabili e la loro missione è curare la vita con del pop terapeutico. C'è chi dice suonino come i Vampire Weekend o i Boxerin Club, altri pensano ai Need New Body o ai Tre Allegri Ragazzi Morti ma con meno lazzi. D'altronde a chi interessa sapere che suono fa un missile prima di esplodere? I Missili sono un film nel quale si mescolano le allucinazioni della vostra infanzia, della vostra adolescenza e della vostra giovinezza, proiettato in pieno giorno in un cinema all'aperto e visto attraverso una maschera da sub. I Missili sono psicotropi e psicoattivi; sono la rievocazione del primo amaro, le batterie di un giocattolo perduto, una lettera d'amore scritta sulla carta vetrata, un colpo al cerchio e uno al cuore; sono una polaroid in bianco e nero colorata da un bambino di sei anni, un sogno primario, il rumore del mare in fondo a una bottiglia di birra, il calco delle orme che avete lasciato sulla spiaggia, la polvere che si alza da una strada di campagna sulla quale state sfrecciando in bicicletta; sono il ricordo di un futuro migliore, l'irragionevole e meravigliosa speranza di un presente.



Joyville. Neonata band di chiara ispirazione rock americano e non anni '90 con un vero e genuino spirito punk. Da Vasto con furore.