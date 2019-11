A Cupello torna il calcio a 5. Ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D ci sarà anche la Eurogames calcio a 5, società nata da un gruppo di amici e che ha trovato in Donato Cicchini il suo presidente e main sponsor. Dopo qualche riunione preliminare, sabato sera c'è stato l'incontro in cui dirigenti e giocatori hanno espresso la forte volonta di partecipare al campionato Figc che vede nel Vastese la presenza di Casalbordino e Vastese C5 (che ripartirà da juniores e prima squadra con una nuova guida tecnica).

In questi giorni i dirigenti sono alle prese con la documentazione necessarie per formalizzare l'affiliazione alla federcalcio e per l'iscrizione al campionato. Ma l'entusiasmo è già tanto e lo sguardo è rivolto al campionato che verrà. Alla guida della Eurogames c5 ci sarà Domenico Fortunato che, dopo una lunga esperienza come giocatore, tra San Gabriele (con cui ha giocato in B), San Salvo, Sporting Pollutri e Casalbordino (promozione in C1 con la squadra poi emigrata a San Salvo), sarà il punto di riferimento dei suoi compagni. "Per noi è l'anno zero - spiega il tecnico in pectore -, l'importante sarà ripartire e portare avanti uno spirito di amicizia e divertimento". Il presidente Donato Cicchini è entusiasta del gruppo che si sta formando. "Mi hanno chiesto la disponibilità e, quando ho visto che si stavano facendo le cose sul serio, ho deciso di intraprendere questa avventura". Oltre alle formalità burocratiche l'Eurogames c5 è alle prese anche con il completamento della rosa. Gli orange vogliono poter dire la loro nel campionato di serie D e far tornare l'entusiasmo in paese per il futsal, confidando in tanto calore quando prenderà il via la stagione.



Organigramma Eurogames Calcio a 5

Presidente: Donato Cicchini

Segretario: Graziano Di Florio

Dirigenti: Ernesto Di Stefano, Maurizio Bucciarelli, Oreste Sciascia, Giuseppe Di Stefano

Staff tecnico: Domenico Fortunato (allenatore), Giuseppe Ritucci (assistente), Marco La Verghetta (Preparatore atletico)

Giocatori: Marco Carlucci, Angelo Antenucci, Marcello Tiberio, Michele Boschetti, Pierdomenico D'Ottavio, Nicola Antenucci, Samuele Pollutri, Luigi Bellano, Stefano Perrozzi, Roberto D'Ottavio, Marco Perrozzi, Marco La Verghetta, Stefano Bolognese, Domenico Fortunato.