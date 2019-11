È stata una serata certamente diversa dal solito quella che si è svolta ieri sera nella cappella dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Protagonisti dell'appuntamento organizzato dall'associazione di volontariato Ricoclaun sono stati i giovani musicisti dei Vattelapeska per un concerto dedicato ai pazienti dell'ospedale vastese. E così, il luogo dedicato solitamente alla preghiera e alla meditazione, si è riempito delle allegre note della musica ska, regalando a chi, sfidando il caldo, è sceso dai reparti per partecipare all'appuntamento. Non era il primo appuntamento di questo genere proposto dai Ricoclaun che già con successo stanno promuovendo la musica in ospedale. Quello del concerto serale è sicuramente una proposta nuova per i pazienti ricoverati al San Pio ma il numero dei partecipanti cresce ogni volta e l'auspicio è che sempre più persone, in quelli che saranno i prossimi appuntamenti, scelgano di lasciare per qualche ora la stanza dove sono ricoverati per vivere del tempo in spensieratezza.