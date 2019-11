Da pochi giorni è disponibile nelle librerie il volume “Vide e credette. Un problema cristologico irrisolto”, il nuovo lavoro del teologo vastese, Giancarlo Corvino, che approfondisce con una trama avvincente il racconto della visita di due discepoli di Gesù alla tomba del loro Maestro, riportata nel vangelo di Giovanni.

All'inizio del cap. 20, il testo giovanneo presenta una dettagliata descrizione della visita compiuta alla tomba di Cristo da parte di due suoi discepoli, Pietro e "il discepolo che Gesù amava" (cfr. Gv 20,3-10).

Questo racconto, che può senz'altro essere definito l'ultimo evento storico della vita di Gesù Cristo, riporta alcune informazioni determinanti per la decisione che prenderà il giovane discepolo che accompagna Pietro. Infatti, dopo l'attenta verifica dello stato della tomba in cui era stato sepolto Gesù fatta dai due discepoli, il testo afferma con decisione che "il discepolo che Gesù amava" "vide e credette". (Gv 20,8).

Cosa ha visto il discepolo? Non certamente il Risorto. Da questo punto di vista egli sta vivenco la stessa situazione vissuta da ogni credente la cui beatitudine viene proclamata in Gv 20,29, in quanto crede senza vedere il Risorto. Ma se il credente in Cristo crede sulla base della testimonianza dei primi discepoli, "il discepolo che Gesù amava" crede alla vista delle tracce rinvenute nella tomba.

il volume, pubblicato dall'Editrice TAU nella collana Via Pulchritudinis dell'Istituto Teologico PIANUM di Chieti