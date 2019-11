E’ ormai alle porte la nuova edizione della consolidata e tradizionale rassegna Musiche in cortile giunta all’importante traguardo delle dieci edizioni.

Anche quest’anno i 7 appuntamenti previsti avranno come cornice il suggestivo cortile di Palazzo d’Avalos.

Programma come sempre molto vario e alla continua promozione di nuovi talenti che ben si posizionano al fianco dei grandi nomi della musica che anche quest’ anno faranno parte del cartellone. E quindi si assisterà a grandi interpretazioni con Antonella Ruggiero, Perla con James Thompson, Tyra Juliette. Ma anche la danza ritorna come uno degli appuntamenti più attesi che vede da diversi anni il Tango argentino fiore all’occhiello di Musiche in cortile; salirà sul palco di Musiche in cortile il noto gruppo Tango Spleen Orquesta con le straordinarie coreografie dei ballerini argentini Celeste Rey e Sebastian Nieva .

Dopo il successo e l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, l’edizione 2015 curata come consuetudine dalla Muzak eventi con la compartecipazione del Comune di Vasto, riproporrà la sezione dedicata alla musica Jazz . E sarà proprio un imperdibile concerto per i tanti appassionati del genere ad inaugurare la rassegna con Stefano di Battista quartet, uno dei nomi più prestigiosi del panorama jazz italiano ed internazionale. Daniele Cordisco trio e il concerto evento dell’ 11 agosto con Danilo Rea & Flavio Boltro completeranno lo spazio dedicato a Vasto in jazz.

Mercoledì 29 luglio – ore 22 Cortile di Palazzo d’Avalos

STEFANO DI BATTISTA quartet “Woman’s land”

Stefano di Battista sax soprano e Sax alto

Andrea Rea Pianoforte

Daniele Sorrentino Contrabbasso

Marcello Di Leonardo Batteria

Un viaggio nell’universo femminile del millennio scorso musicato e raccontato in una sorta di reading musicale dedicato a donne che hanno lasciato un segno nella storia. Il concerto prende il nome dal recente lavoro discografico di Stefano Di Battista, che nasce da un profondo desiderio di raccontare e musicare la figura femminile del passato millennio. Tutti i brani sono dedicati a donne meravigliose, coraggiose, indimenticabili della letteratura, del cinema, della musica, della scienza.

Ogni brano ha la sua musa ispiratrice: Rita Levi Montalcini, Ella Fitzgerald, Valentina Tereskova, Lara Croft, Anna Magnani, Coco Chanel.

