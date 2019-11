Ieri nel tardo pomeriggio all’ombra della mura del castello di Monteodorisio si è riunita l’A.s.d Odorisiana, società, calciatori, e alcuni rappresentanti del gruppo ultrà “vecchia maniera” per programmare la nuova stagione calcistica di seconda categoria, che vedrà Ercole Marrocco alla guida della squadra. La rosa composta per la maggior parte da ragazzi del posto, già competitiva lo scorso anno vede molte conferme per questa nuova stagione con alcuni innesti di qualità in quasi tutti i settori del campo. L’obbiettivo è puntare senza mezzi termini ai play off.

Lo spirito di questa squadra resta quello dello stare insieme come in una grande famiglia tiene a precisare Il presidente Menna nel suo intervento, a prescindere dai risultati. Dopo le ferie estive inizierà la preparazione per iniziare al meglio il nuovo campionato.

Armando Menna