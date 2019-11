È stato trasferito all'ospedale Santo Spirito di Pescara in eliambulanza l'anziano che questa mattina è rimasto coinvolto in uno scontro in contrada Case a Gissi. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine l'Ape Car guidata dall''83enne si è scontrata con la Fiat Panda guidata da una donna.Nel violento impatto, anche a causa della scarsa protezione offerta dal suo veicolo, l'anziano ha avuto la peggio, riportando un trauma cervico-dorsale.

Per questo è arrivata a Gissi l'elicottero del 118, che ha trasportato l'uomo a Pescara, dove è in prognosi riservata. Anche per la donna sono state necessarie cure mediche ed è stata portata al San Pio da Pietrelcina di Vasto in ambulanza. Per lei ferite e traumi giudicati guaribili in 15 giorni. Sul posto i carabinieri della stazione di Gissi che hanno eseguito i rilievi dell'incidente.