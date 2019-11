"Nella serata di sabato 18 Luglio, si è tenuta una partecipata assemblea pubblica degli iscritti del Partito Democratico di San Salvo alla presenza dell'assessore al Bilancio ed alla Programmazione sanitaria della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci".

Lo ha spiegato il segretario locale Gennaro Luciano, aggiungendo che nella stessa sede è stato anche approvato a larga maggioranza un documento dello stesso segretario nel quale sono stati proposti diversi temi: "Dallo sviluppo economico, al turismo, dallo sviluppo infrastrutturale alla proposizione di un nuova idea di sistema sociale ed infine quello della costruzione del nuovo centrosinistra basandosi sul rapporto attuale con gli alleati di Sel e Psi; non come semplice ricomposizione di quanto esistente nel 2012, la proposta è quella di 'non ricostruire o rimettere insieme pezzi di un vecchio mosaico o puzzle, ma realizzare un mosaico nuovo e far si che sia composto bene'. Piena fiducia è stata data all'attuale gruppo dirigente e consigliare in merito al loro operato e si è dato mandato ad un allargamento del direttivo per farvi partecipi quanti più rappresentanti della società sansalvese".