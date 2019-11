Si è conclusa ieri in serata la settima edizione del memorial ‘Davide Centofanti’ che ha visto la partecipazione di ventidue coppie in un torneo vinto alla fine dalla coppia Andrea Maggio-Claudia Smerilli, in finale contro i secondi classificati Silvia Campofredano e Antonio Ruggiero, mentre al terzo gradino del podio sono saliti a pari merito le coppie Luca Bozzella- Annalisa Mileno e Luciano Bucci-Alessandra Mascitelli.

Tanto sano beach volley e grande partecipazione in un evento che, come accade ormai da sette anni, vuole ricordare il giovane vastese scomparso maledettamente nel terremoto de L’Aquila nel 2009. Un weekend all’insegna del ricordo, vissuto con grande partecipazione dalle ventidue coppie in gara. Nel pomeriggio, al termine dei quarti di finale, i partecipanti hanno cantato in gruppo il brano 'Domani 21/4.2009' in un grande momento di commozione. Presenti durante la manifestazione e le finali di ieri la mamma di Davide, la signora Grazia Malesta, la sorella Lilli ed il presidente della Magic Team Volley Giuseppe Diella. “Eventi come questo spero continuino a ripetersi ancora negli anni a venire e ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori- ha affermato al termine della premiazione Lilli Centofanti.

Questa settima edizione, disputatasi presso i lidi ‘Zio Fiore’ e ‘La Sirenella’, ha potuto contare sul contributo organizzativo della società ‘Della Wem’ e dell’impegno messo in campo da Cristiano Caldarelli, Luca Bozzella e Valentino Speranza.