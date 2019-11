Anche per questa estate la Notte Bianca si è confermata uno degli eventi di punta della stagione, anche se quest'anno ha forse risentito della contestuale Notte Bianca di Pescara e di un format consolidato che regala ormai ben poche sorprese.

Ad ogni modo, come di consueto, in diverse migliaia hanno affollato il centro storico di Vasto per una serata che ha avuto il momento clou con l'attesa esibizione del duo comico Pablo&Pedro, che ha divertito il numeroso pubblico presente. Diversi, poi, gli spazi musicali che hanno animato la serata con musica di vario genere, dal rock al pop, fino alla bossa nova e al jazz; molto animati anche i vari dj set disseminati per il centro. Da rilevare, come accaduto in passato, l'assenza di bagni chimici (necessari con un afflusso così massiccio di persone in centro), che hanno purtroppo trasformato in orinatoi molti vicoli del centro.

Un bilancio, quindi, sostanzialmente positivo, in attesa dell'evento "gemello" di Vasto Marina, con la Notte Rosa delle Sirene, prevista per l'8 agosto.