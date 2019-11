La Ciurma vince ancora in casa. Nella 13ª edizione del Palio Remiero Vastese la squadra di casa bissa il successo della scorsa edizione e finalmente sale sul gradino più alto del podio, dopo aver ottenuto due secondi posti nelle prime due gare affrontate durante questa estate 2015. La manifestazione che si è svolta oggi nella zona del pontile ha visto la partecipazione di 11 equipaggi, 5 in campo maschile e 6 in campo femminile. Ed è qui che è arrivata la seconda gioia per la squadra del presidente Luciano Claudio. Infatti le vogatrici "rosa" sono riuscite a recuperare due posizioni rispetto alle prove della mattina e alla fine si sono piazzate, con merito, quarte nella gara vinta dalla Lega Navale Molfetta. Per una formazione nata da poco e che cerca la continuità negli allenamenti e nelle gare è un risultato che regala gioia e tanto morale per andare avanti nella voga.

La gara, sotto l'occhio attento dei giudici CSI, si è disputata nello specchio d'acqua antistante il pontile di Vasto Marina con gli equipaggi che si sono sfidati sule due imbarcazioni a 10 remi, La Ciurma e Tonino Ritucci, con percorsi ovali a incrocio. Sfide accese, sotto un sole cocente, che hanno tenuto viva l'attenzione delle squadre coinvolte e degli spettatori in spiaggia. Immancabile il ricordo di Tonino Ritucci, di cui quest'anno si è ricordato il decennale della scomparsa, che si appassionò a queste competizioni e con un gruppo di amici mise in piedi La Ciurma. A lui i vogatori biancorossi hanno dedicato il trofeo ricevuto dalle mani del vicesindaco Vincenzo Sputore. Dalla Ciurma il ringraziamento alla Guardia Costiera, che ha concesso la possibilità degli allenamenti in porto, la Lega Navale di Vasto e il Circolo Nautico Vasto per la collaborazione logistica alla manifestazione.

Palio Remiero Vastese - maschile

1. La Ciurma Vasto (19'21''67)

2. Remuri Brindisi (20'16''58)

3. Lega Navale Molfetta (20'40''53)

4. Massimo Cervone Giovinazzo (20'49''40)

5. Il Palio di Taranto (21'22''65)

Palio Remiero Vastese - femminile

1. Lega Navale Molfetta (14'09''76)

2. Il Palio di Taranto (14'26''67)

3. Massimo Cervone Giovinazzo (15'06''37)

4. La Ciurma Vasto (15'16''71)

5. Magna Grecia Taranto (16'19''52)

6. Remuri Brindisi (17'22''05)

La Ciurma Vasto (maschile): Francesco Marzocchetti, Angelo Natarelli, Cristiano Marzocchetti, Sergio Bruno, Massimo Gianserra, Paolo Di Paolo, Cesare Di Michele, Umberto Mele, Giuseppe D'Angelo, Francesco Pedace. Timoniere: Filippo Ciccotosto

La Ciurma Vasto (femminile): Cinzia Serafini, Gabriella D'Angelo, Simona Pasquale, Tiziana Dicembre, Paola Cherchi, Teresa Colantonio, Vittoria Di Palma, Fabrizia Della Penna, Maddalena Di Lizio. Timoniere: Filippo Ciccotosto