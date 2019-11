È stato Luciano Onder, per tanti anni il volto di Medicina 33 su Rai 2, l'ospite d'onore del convegno organizzato da Vasto Viva sul tema "Informazione e salute", introdotto da Maria Amato, della commissione affari sociali della Camera e con la partecipazione di Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti abruzzesi. Nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos c'è stata una numerosa presenza, molti i medici e gli operatori della sanità, ad ascoltare le parole di Onder, giornalista che ha fatto della divulgazione nel campo della medicina un credo e uno stile di vita. "L'informazione nel settore della medicina, della biomedica, è vera e propria medicina", ha detto spiegando come una corretta informazione sia fondamentale per dare un servizio ai cittadini.

Nel video le interviste a Luciano Onder, Stefano Pallotta e Maria Amato.