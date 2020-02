ULTIME NOTIZIE- Dopo aver ricevuto il transfert per tesserare Ilyos Zeytullayev, il Cupello Calcio porta tra le proprie mura un altro attaccante, Francesco Maio, classe '93, nella passata stagione ad Asti e Sorrento in serie D, cresciuto nel settore giovanile del Mantova vice-campione d'Italia Primavera con il Varese e con un'esperienza di due anni a Rimini in Seconda Divisione. Per lui questo sarà il primo anno in un campionato di eccellenza (sempre categorie maggiori). Il giocatore sarà a disposizione di mister Di Francesco già da domani.

CALCIOMERCATO- Si è chiuso alle 19:00 di giovedì 17 settembre il mercato di Eccellenza e Promozione. Potranno ancora esserci nuovi arrivi, ma solo da parte dei giocatori svincolati. Secondo quanto affermano le diverse società, la Vastese ed il San Salvo hanno chiuso il mercato, mentre il Cupello potrebbe chiudere alla fine con un altro attaccante il cui nome resta top secret. Casalbordino e Vasto Marina per il momento non sono in cerca di altre forze da innestare nella rosa.

Eccellenza: Vastese Calcio 1902- Dopo l’entrata in società della nuova dirigenza (leggi l’articolo), il sodalizio biancorosso ha annunciato il nuovo allenatore Gianluca Colavitto ed il nuovo Direttore Sportivo Aldo Franceschini (leggi l’articolo). Da lì in poi la Vastese ha iniziato il mercato- con non pochi giorni di ritardo- trovando le firme di Alessandro Tarquini, Augusto Marfisi, Mattia De Fabritiis, Lorenzo Cattafesta, Armando Iaboni, Nando Giuliano, Domenico Giancristofaro, Alessio Natalini, Giovanni Luongo, Giampiero Di Pietro, Piersilvio Lavorgna, Girolamo D'Alessandro, Mattia Balzano, Sebastian Rodolfo Guerrero, Nicola Della Penna, Baldeh Buba e Francesco Faccini con l'innesto di altri ragazzi dei settori giovanili del territorio. Conferme, poche, e tantissime novità per una squadra costruita, è inutile negarlo, per essere protagonista in questa stagione.

Us San Salvo- Dopo l’inaspettata partenza di mister Gallicchio (leggi l’articolo) e l’arrivo di mister Rufini (leggi l’articolo), il San Salvo ha confermato in toto tutto il gruppo della passata stagione, malgrado la partenza di Cattenari, Luongo, Pantalone, Argirò e Pollutri. La rosa sino ad ora cotruita è formata da Carlo Triglione, Roberto Quaranta, Andrea Antenucci, Felice, Stefano Di Pietro, Antonio Cialdini Junior, Luigi Ianniciello, Antonio Cordisco, Antonio Ferrante, Michele Consolazio, Daniele Izzi, Rosario Di Ruocco, Vito Marinelli, Roman Torres e i due giovanissimi classe 1997, il difensore Davide Tamilia ed il centrocampista Andrea De Gregorio. Con ogni probabilità Francesco Russi non disputerà il campionato con la compagine biancazzurra per motivi personali.

Cupello Calcio- La società del presidente Oreste Di Francesco ha trovato importanti conferme nel primo periodo del calcimercato (Antenucci, Mario Quintiliani, Vincenzo Benedetti, Del Bonifro, Giovanni Martelli, Daniele Avantaggiato, Tascione, Capitoli, D’Antonio, Simone Tucci, Alessio Fizzani) e in seguito è riuscita a portare tra le proprie mura il ’96 Domenico Monachetti (leggi l’articolo), il '95 Alessio D'Adamo ed il '98 - ex Val Di Sangro e Spal Lanciano, cresciuto nelle giovanili della Virtus Lanciano- Alessio Spinelli. In seguito Giuseppe Soria, Massimo Marconato, Ilyos Zeytullayev e Francesco Maio mentre si è trovata costretta a salutare Ligocki passato al Delfino Flacco Porto in Promozione.



Promozione: Vasto Marina- Di seguito l'elenco dei giocatori in entrata: Marino '90 (Casalbordino),Piermattei '93 (Sporting San Salvo), Capezio '99 (Virtus Vasto), Aganippe '98 (Bacigalupo), Bozzelli '97 (Virtus Vasto), Braccia '98 (Virtus Lanciano), Cieri '94 (Virtus Cupello), Di Donato'98 (Virtus Lanciano), Di Foglio '90 ( GS Montalfano), Di Gennaro '96 (Termoli), Giacobbe '96 (Termoli), Madonna '89 (GS Montalfano), Minnilli '76 (Flacco Porto), Muratore '76 (Scerni), Pianese '98 (Virtus Vasto), Pilone '97 (Termoli), Villamagna '97 (Virtus Vasto), Luca Prencipe '82, Alessandro D'Aprile '89.

Casalbordino- Dopo la vittoria del campionato di Prima categoria, la società del patron

Santoro ha fatto subito i primi annunci del mercato partendo dall’arrivo in panchina di mister Gabriele Farina (leggi l’articolo). A seguire la rosa della stagione 2015/2016 (leggi l'articolo).

Portieri: Giovanni Forlani, , Fabrizio Di Sante (1998), Anxelo Norja (1998), Luciano Paolucci (1994); Difensori: Ettore Cinosi, Stefano Colanero, Massimo Di Sante, Marco Frangione (1998), Simone Lombardozzi, Simone Menna (1997), Adriano Peschetola (1995), Stefano Rossi (1997), Daniele Sallese (1997); Centrocampisti: Manolo Stango, Alessandro Bozzella, Nicola Del Giango (1996), Luca Di Giacomo (1998), Gianluca Di Pasquale, Ilyass Erragh, Paolo Fabiano, Michael Guerini (1997), Simone Molisani, Fabio Santini (1998); Attaccanti: Giuseppe Berardi, Loris Della Penna, Graziano Di Biase, Badr Erragh (1997), Luigi Marchioli (1996), Vincenzo Sangeramano (1996), Nicola Sputore.

IL CASO BUCCERONI- Lunedì 14 settembre il centrocampista Luca Bucceroni ha scelto di tornare al Sambuceto dopo un colloquio con la società casalese. Motivo della scelta, un'offerta lavorativa fattagli dalla sua società d'appartenza- il Sambuceto appunto. "Questa estate c'eravamo impegnati per portarlo in giallorosso- ha affermato il presidente Vaccaro- ma ha preso la sua scelta e pur rimanendo delusi da questo avvenimento, rispettiamo il volere del giocatore". Attualmente la dirigenza casalese è già sul mercato per trovare un degno sostituto a centrocampo.









(Seguono Aggiornamenti)