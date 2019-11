Assunzione dal 20 al 31 luglio per 5 agenti di Polizia Municipale a San Salvo. L'amministrazione comunale ha deciso così di far fronte ad una carenza di organico del corpo che stava evidenziando non poche criticità in questa prima fase della stagione estiva, in cui la popolazione della marina aumenta e sono necessari maggiori controlli, specie in materia di abusivismo commerciale (due giorni fa c'è stata un'operazione in spiaggia), e per garantire sicurezza a cittadini e turisti.

Fino ad oggi, a bloccare la giunta sansalvese nell'assumere nuovi agenti stagionali, erano stati i imiti fissati dal Decreto legge n. 78 del 2015. Di qualche giorno fa la decisione di "assumere, seppur per 11 giorni i nuovi vigili dalla graduatoria" a seguito dell’avviso pubblico le cui procedure sono state completate nello scorso mese di giugno.

"La città di San Salvo – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – non poteva permettersi il lusso di perdere altro tempo a causa delle norme stringenti fissate dal Decreto approvato dal governo nazionale. Abbiamo deciso con grande senso di responsabilità di decidere per il bene di tutti, in un periodo estivo dove maggiore si avverte la necessità di avere più controlli e più presenza sul territorio della polizia municipale. Abbiamo così la possibilità di attivare anche il terzo turno notturno e di poter meglio contrastare l’abusivismo commerciale".

Nell’atto deliberativo della Giunta municipale è previsto che la disponibilità della Provincia di Chieti risultasse negativa a fornire agenti della polizia provinciale per prestare servizio a San Salvo, le cinque assunzioni saranno prorogate anche per il mese di agosto.