È stato deferito all'autorità giudiziaria il 78enne di Vasto, S.G.U. le sue iniziali, che ha commesso violenza sessuale nei confronti di una 14enne. A darne notizia è il Commissariato di Polizia di Vasto, che ricostruisce l'epidosio avvenuto lo scorso 14 luglio nella zona di via Monte Rosa. "Verso le ore 22, la volante, nel transitare invia Monte Rosa, veniva avvicinata da alcuni cittadini che segnalavano delle avvenute molestie nei confronti di una ragazzina ad opera di un anziano - spiega il vice questore Alessandro Di Blasio-". Gli agenti hanno quindi raggiunto il luogo dove si era verificato l'episodio segnalato e hanno rintracciato "un anziano che, presentando alcune ferite al volto, riferiva, manifestando disagio ed insofferenza al controllo di Polizia, di essere stato, poco prima, avvicinato da alcuni minori e di essere stato baciato da una minore. L’anziano proseguiva il racconto, aggiungendo che, a seguito del bacio ricevuto dalla minore, alcuni cittadini lo avevano inseguito e colpito, procurandogli delle ferite sul viso".

L'attività di indagine ha portato gli agenti della volante ad ascoltare una donna " dalla quale si apprendeva che, poco prima, la propria nipote di anni 14 era stata vittima di molestie sessuali da parte dell’uomo, versione, quest’ultima, confermata dalla minore e dai suoi compagni. L’attività di polizia espletata sul posto consentiva ,inoltre, di rintracciare un’altra donna, testimone dei fatti che era riuscita, tra le altre cose, urlando e chiedendo aiuto dal balcone del suo appartamento, a far desistere l’uomo ed interromperne la condotta delittuosa.

Le attività di Polizia Giudiziaria espletata dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Vasto - proegure il dirigente del commissariato - permettevano di appurare che poco prima dell’arrivo della pattuglia della Squadra Volante la minore, di anni 14 in vacanza a Vasto presso l’abitazione della zia, mentre era in compagnia di due amichetti nei pressi dei vicoletti del quartiere Santa Lucia, veniva avvicinata da un anziano di 78 anni di Vasto, il quale l’afferrava per un polso, invitandola ad entrare nella sua abitazione per offrirle della frutta.

In tale frangente l’anziano baciava la minore sulla guancia e poi sulla bocca continuando ad afferrarla per il braccio e cercando di spingerla all’interno della sua abitazione". Provvidenziale è stato l'intervento di una donna, residente nella zona, che, avendo assistito a quanto stava accadendo, ha urlato nei confronti dell'anziano. L'uomo, spaventato, ha mollato la presa sulla ragazza che è così riuscita a fuggire raggiungendo i suoi amici.

"I tre minori - prosegue nella ricostruzione Di Blasio-, impauriti, per cercare rifugio raggiungevano l’abitazione della testimone e dopo circa 10 minuti riprendevano la via di casa; durante il tragitto i tre ragazzi venivano nuovamente avvicinati dall’anziano il quale tentava una seconda volta di baciare la minore e di portarla all’interno della sua abitazione ma quest’ultima, riuscendo a divincolarsi fuggiva insieme agli amici e raggiungeva, poco dopo, l’appartamento della zia". La donna, insieme ad alcuni conoscenti, si è recata nell'abitazione dell'anziano, dove è nata un'accesa discussione fino all'arrivo della Polizia.

"Per questi motivi, a seguito degli accertamenti esperiti, l’anziano veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale su minori", spiega Di Blasio.