Piccoli e grandi desideri nascosti nelle fiammelle di migliaia di lanterne ieri sera hanno preso il volo verso il cielo per la Notte dei Desideri, l'appuntamento conclusivo del Ferroluglio che si è tenuto a Vasto Marina, nei pressi del pontile.

In tanti hanno voluto partecipare all'evento che già l'anno scorso aveva riscosso molto successo; anche quest'anno in molti si sono voluti cimentare nel lancio delle lanterne; tra le centinaia di persone che hanno affollato la spiaggia, famiglie con bimbi piccoli da far divertire, coppie di innamorati di cui non sarebbe stato difficile indovinare i sogni riposti nelle lanterne, comitive di amici pronti a sfidarsi all'ultimo lancio. Il tutto per uno spettacolo suggestivo molto apprezzato dai presenti. E, questa mattina, qualche sforzo in più questa mattina da parte degli operatori della marina, nel rimuovere le lanterne spente e ricadute in mare e in spiaggia.

Con questo evento si è chiuso il Ferroluglio vastese, organizzato dal consorzio Vivere Vasto Marina con la collaborazione dell'amministrazione comunale, ma già da stesera si ricomincia con un altro evento di punta dell'estate vastese: La Notte Bianca, che si svolgerà nel centro storico a partire dalla prima serata fino all'alba (qui il programma).