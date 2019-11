È scattata questa mattina alle 6 e 30 l’operazione congiunta della polizia municipale e dei carabinieri a San Salvo contro il commercio abusivo sulla spiaggia. Sono stati sequestrati oltre cinquecento costumi da bagno, 20 teli da mare, 30 capi di abbigliamento e due carretti artigianali carichi di centinaia di gonfiabili, pallette e secchielli e di altri giochi per bambini.

In particolare l’azione congiunta ha interessato la zona del Biotopo marino dove gli ambulanti abusivi depositano la loro mercanzia. Il sindaco Tiziana Magnacca annuncia che l’amministrazione comunale sta vagliando la possibilità di emanare un’ordinanza che tenda a colpire e scoraggiare gli acquirenti con pesanti sanzioni pecuniarie.

Intanto da lunedì prossimo prenderanno servizio 5 nuovi agenti che andranno a rinforzare l'organico del Corpo della polizia municipale, per far fronte al periodo estivo all’aumentare del lavoro per la presenza turistica e per meglio fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni di abusivismo commerciale e per garantire più sicurezza ai cittadini.