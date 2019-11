Ultimo incontro dei partners europei del progetto Grundtvig “Educ-Arts” svoltosi nella città di Lousada, Portogallo, dal 3 al 6 luglio, e promosso dal programma europeo Lifelong Learning, basato sul partenariato tra i paesi partecipanti di Grecia, Romania, Inghilterra, Italia, Francia, Portogallo, Cipro, Spagna, Danimarca e Turchia, al fine di fornire metodi e strumenti necessari alla formazione degli adulti attraverso le arti (musica, danza, rappresentazioni teatrali, artigianato, ecc.), in un’ottica di aggregazione, crescita e superamento di qualsiasi barriera per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Scopo principale di questo partenariato, infatti, è quello di creare una guida educativa, un manuale a livello europeo che regoli l’educazione degli adulti in ambito artistico e culturale, chiamato appunto manuale Educ-Art, risultante dalla combinazione di metodologie ed esperienze che ciascun Paese chiamato a partecipare ha apportato mediante il proprio approccio multidisciplinare. Il risultato finale della collaborazione dei dieci Paesi sopra indicati sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno considerare questo manuale come un testo di riferimento o come punto di partenza per chi opera nel settore della formazione nell’età adulta mediante le arti.

Dai lavori dei vari partners, è emerso chiaramente che l’educazione degli adulti rappresenta una opportunità di riqualifica e riposizionamento nella società mediante corsi di apprendimento, approfondimento e aggiornamento utilizzando nuovi approcci pedagogici. Inoltre, può creare nuove opportunità di lavoro per inoccupati e genera la coscienza secondo cui la diversità culturale non disgrega ma anzi, unisce e rende cittadini europei, incentivando la mobilità in ambito europeo di soggetti coinvolti nell’educazione degli adulti e la cooperazione fra istituzioni e organizzazioni che si muovono nello stesso campo.

A rappresentare l’Italia nell'ultimo incontro, i delegati dell’”Associazione Angelo Canelli Jazz Club” di Vasto, nonché membri e coristi dell’Associazione “Angel’s Eyes Gospel Choir”, Michele Monteferrante e Liliana Cicchini, per il capitolo del manuale incentrato sulla musica.

Tutti i lavori dei vari partners, compresi quelli dell’Associazione Angelo Canelli con la collaborazione gli Angel’s Eyes, e tutte le altre informazioni inerenti il progetto sono già consultabili sul sito “Educ-Arts” (qui il link) , dove verranno presto pubblicati e resi accessibili anche i resoconti finali per quanto concerne gli obiettivi ed i risultati raggiunti, oltre che al manuale europeo descritto sopra.