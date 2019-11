"Domani, 19 luglio, se amate viaggi, libri e musica , se avete partecipato alla notte bianca del 18 senza uscirne debilitati e sfiniti, se non vi avete partecipato, venite in piazza Barbacani dove il giro d'Italia in 80 librerie ci permetterà di conoscere Darinka Montico che l'anno scorso ha percorso a piedi e senza soldi più di 3000 chilometri, raccogliendo i sogni delle persone che ha incontrato e ha deciso di raccontare il suo viaggio in un libro: Walkingaboutitalia". Lo annunciano in un comunicato stampa l'associazione Liber e la Nuova Libreria di piazza Barbacani, a Vasto.

"Abbiamo deciso di accogliere Il Giro organizzando un concerto di Dirk Hamilton, cantautore americano. Sarà una serata ricca di sorprese". Appuntamento domani sera, a partire dalle 21,30.