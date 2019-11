Si discuterà nel prossimo Consiglio comunale la mozione presentata dai consiglieri comunali di San Salvo Democratica Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese sul Piano particolareggiato in zona "G" commerciale.

Come si legge nel documento, "preso che il Comune di San Salvo si è dotato di un Piano particolareggiato della zona "G" commerciale adottato con deliberazione C.C. n 170 del 05.10.1995 ed approvato dall'amministrazione provinciale di Chieti in data 07.11.1996 con provvedimento n. 101/3; valutato che il suddetto Piano è stato pubblicato sul B.U.R.A. in data 31.01.1997; considerato che con deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma di attuazione; analizzato che ad oggi sono decaduti i vincoli urbanistici per le aree a parcheggio, a verde, a servizi e tutti gli standard di pubblica utilità; appreso che sono stati presentati progetti inerenti l'area in questione" la mozione intende impegnare il sindaco Tiziana Magnacca "a dare l'incarico per la redazione del nuovo Piano in zona 'G' commerciale per i provvedimenti di merito".