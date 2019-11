L'Associazione Pro Loco San Buono con il patrocinio del Comune di San Buono (Ch) ospiterà nei giorni 18 e 19 luglio la Transumanza Artistica 2015 tra Arte, Libertà e Solidarietà. Come accaduto nell'estate precendente, il comune di San Buono farà nuovamente da sfondo alla prima tappa della manifestazione a cura dell’Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica di Pennadomo, ormai giunta alla sua sesta edizione. Tra le novità del 2015 ci sarà uno spettacolo originale di teatro civile musicale “Anime Transumanti" con il contributo degli attori Icks Borea e Luciano Emiliani, messo in scena per trasmettere l'impegno profuso dal gruppo nella tutela ambientale. Inoltre il week end sarà arricchito da un'estemporanea d'arte che spazia oltre la pittura e il disegno e abbraccerà anche la musica, la lettura, la recitazione e tanto altro. Il laboratorio delle cose semplici sarà nuovamente aperto a bambini di tutte le età, permettendo ai partecipanti di fare esperienza integrata tra colori e percussioni.

Sabato 18 luglio

ore 15.00 Apertura e iscrizioni per l'estemporanea d'arte e interazione popolare

ore 16:00 Presentazione della mostra Transumante

ore16:30- 18:00 Musica di Giuseppe Peluzzi e Tiziano Ciccone

ore 18:00 laboratorio pratico di Latte di Canapa e Dolcetti a cura di Natascia e MariaCristina

ore 18:30- 21:00 CENA A CURA DELLA PRO LOCO a base di Ventricina

21:15 SPETTACOLO TEATRALE “ANIME TRANSUMANTI” presso TEATRO SAN FILIPPO

Domenica 19 luglio

Mattina… Continua l'estemporanea d'arte

ore 17/19 Laboratorio delle Cose Semplici: colori e percussioni a cura di Mariacristina ed Ugo

ore 18/20 Musica Intinerante (Villa Comunale, Piazza San Rocco)

- Giuseppe Peluzzi e Giovanni Ruggeri

- Sonia Coletta

- Daniele Cericola e Annamaria Basso

ore 19:30 Lettura del Manifesto dell'Adriatico a cura di Icks Borea (villa comunale)

ore 20:30 Danza Egiziana a cura Natascia e Mariacristina

ore 21:00 Premiazione di tappa, Presentazione delle estemporanee e chiusura