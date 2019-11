Informazione e salute: il ruolo dei media nella crescita della cultura sanitaria. Questo il tema del convegno organizzato da VastoViva che si svolgerà domani, sabato 18 luglio alle 18, presso la pinacoteca di Palazzo d'Avalos a Vasto. Ospite del convegno sarà Luciano Onder, giornalista televisivo, per anni conduttore di programmi dedicati alla salute. Dialogheranno con lui Stefano Pallotta, Andrea Taffi, caporedattore del quotidiano Il Messaggero, Mauro Tedeschini, direttore del quotidiano Il Centro, e Lucio Zinni, Presidente Società Italiana di Medicina Generale Abruzzo e responsabile nazionale della comunicazione.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Amato che, nel presentare l'appuntamento, scrive: "Nel tempo delle nuove terapie in oncologia, della fecondazione eterologa, delle nuove forme di malattie infettive, del si o no ai vaccini, di facebook e le bufale virali, i media devono trovare modi e spazi per fare crescere la cultura sanitaria della gente piuttosto che inaeguire prevalentemente scandali.Perchè è vero che il titolo scandalistico aiuta a vendere, ma l'informazione resta".