Ancora uno scontro all'incrocio tra la circonvallazione Histoniense e viale Paul Harris, luogo dove sovente accadono incidenti, spesso anche con gravi conseguenze. Nel primo pomeriggio, complice anche il semaforo spento (in funzione solo il lampeggiante arancione), la berlina che procedeva in direzione nord si è scontrata con la Matiz che si immetteva sulla circonvallazione. Fortunatamente, grazie alla bassa velocità di entrambi i veicoli, le persone che erano alla guida, un uomo e una donna, se la sono cavata solo con qualche contusione e con i danni alle vetture. Sul posto la polizia municipale di Vasto che si è occupata dei rilievi e l'ambulanza del 118 che in via precauzionale ha portato le due donne che erano sulla Matiz in ospedale.

Solo questa mattina avevamo pubblicato la sollecitazione di Andrea Bischia sull'incrocio posto qualche centinaio di metri più avanti, tra la circonvallazione e via Maddalena [ARTICOLO].