In questa calda estate, oltre alle temperature, aumentano e s’intensificano anche le trattative del mercato. A Casalbordino, dopo la conferma in toto del gruppo dello scorso anno e l’annuncio dell’arrivo di Berardi, Bucceroni e Verrone [leggi l’articolo], l’attenzione si è focalizzata in questi giorni sul pacchetto fuori quota. Per costruire una rosa competitiva in vista della stagione in Promozione da intraprendere, i casalesi hanno messo le mani su diverse forze giovani. “In primis- fa sapere il presidente Santoro- abbiamo lavorato sui fuori quota in questi ultimi giorni, soprattutto sul rientro del portiere Canosa (1997) dal Vasto Marina e quello di Fabrizio Di Sante (1998) dalla Virtus Vasto e Luciano Paolucci (1994) dall’Incoronata”. Oltre al ritorno di questi giocatori, i giallorossi avranno a disposizione quest’anno anche i centrali della difesa e del centrocampo Marco Frangione (1998)- lo scorso anno alla Bacigalupo- Stefano Rossi (1997) -dal Cupello- ed il ’97 Simone Menna dal Monteodorisio. ‘Torna a casa’ anche il ’96 Luigi Marchioli dalla Vastese Calcio, mentre è arrivata la firma in questi giorni dell’esterno ex Roccaspinalveti Paolo Fabiano e quella di Erragh Ilyass dal Tre Ville (1994).

In queste ore si attende la firma dell’esterno sinistro Vincenzo Tallarino (1997) dalla Vasto Calcio e quella di Simone Annibali (1997), centrocampista difensivo del Fresagrandinaria. Oltre agli arrivi, ci sarà qualche partenza come quella dei fratelli De Cillis, di Luigi Cinalli, Agostino Di Santo e Biagio Dell’Osa ai quali il patron del Casalbordino ha rivolto parole di ringraziamento: “A loro vanno tutti i nostri ringraziamenti per averci regalato stagioni fantastiche e il sogno chiamato Promozione. Un ringraziamento particolare lo faccio a Biagio Dell'Osa che ha vestito la nostra maglia per tre anni, impegnandosi sempre al massimo con una professionalità che non ha eguali e con uno spirito di sacrificio da prendere come esempio senza saltare mai un allenamento e regalandoci prestazioni invidiabili”. Partirà anche capitan Salvatore Lanza che ha indossato la maglia giallorossa per venti anni. Anche e soprattutto per lui, il presidente Santoro ha trovato parole di plauso e ringraziamento: “Ha onorato e difeso questa maglia per vent’anni in ogni circostanza, sempre e comunque e non possiamo che dirgli grazie”. Partenze anche per quanto riguarda lo staff tecnico che saluta Antonio Picciotti, allenatore lo scorso anno della juniores che- secondo Santoro- “col suo elevato tasso tecnico e sfavillanti giocate, ha contribuito a stagioni favolose, oltre al grande lavoro fatto con la juniores. Per noi- ha aggiunto Santoro- è una grave perdita affettiva e umana, così come per i ragazzi”.

La prossima settimana, con precisione mercoledì 22 luglio alle ore 19.00, presso il ristorante ‘Fuoco 26’ a Casalbordino, la società giallorossa terrà una conferenza stampa nella quale presenterà la squadra per la nuova stagione agonistica 2015-16.