Sabato 18 luglio si svolgerà nel centro storico di Vasto la 6ª edizione della Notte Bianca, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro, Confesercenti, Confcommercio e Muzak. Dalle 20 scatterà la chiusura al traffico del centro storico, pronto ad ospitare i diversi eventi proposti dalle attività commerciali della città. Ospiti della serata saranno i comici di Zelig Pablo e Pedro, mentre per le vie del centro ci sarà l'animazione brasiliana. Negozi aperti fino all'1 e sarà possibile visitare palazzo d'Avalos e i giardini napoletani fino alle 2. Alle 5.30 il concerto di musica classica in via Adriatica.

Piazza Rossetti

dalle 19 all'1 - artisti di strada

palco principale

ore 21.00 - i Marasma in concerto

ore 22.30 - Pablo&Pedro

Live I Vintage, a seguire Dj set con Mr Blacks Happy Music 70/80 (Bar Roma)

Via Cavour

Dj set Nicola Ciccotosto - Liberi su cauzione Live (Leaderville Bistrò)

Via XXIV maggio

Area ristoro

Truccabimbi (Dolce Sorriso)

Via Adriatica

Antonio Altieri Dj - Happy Music anni 70/80/90 (Aux files du chevalier)

Piazza Marconi

Stefano De Libertis - animazione e dj set

Life poo-rock band

Paolo De Feudis (Sosia Celentano)

Motor Impact - Sexy Car Wash (New Old Pub)

Corso Garibaldi

Pizzica con il gruppo Alberi Sonori (Terranova)

Alviero Martini Drink Party (Profumeria Florio)

Loggia Amblingh

Live Music Tercero Empleo (Il Cantinone)

Live Music (Don Magnifico)

Dj Set, Cocktail bar (I Due Archi)

Piazza Diomede

Artisti di strada

Piazza Barbacani

Blue Spirit Band rock Blues (Vinerèr, Crocodile, Pizzeria Castello)

Piazza L.V. Pudente

Radio Live+Colonna Brothers+Dj Valentino Sirolli+Claudio Di Tullio (Mirò, Fusion)

Via Santa Maria

Brasilian Exclusive Show Live by Favela Chic, a seguire Dj set Fioravante, Cicchini, Jain Del Muto, J Toscano (Natèe)

Reagge-Hip Hop-Free Style (Amenabar Cafè)

Piazza Caprioli

Roby Santini RS Dj con Party 90 live e dj set Luigi Di Virgilio e Divimass (Antico Birrificio, La Spasetta)

Via Marchesani

Duo live Miriam Conte e Fabio Celenza (Zì Albina)

Piazza del popolo

Mercatino artigianale e prodotti tipici

Piazzale Histonium

Dj set (pizzeria Reginella)

Corso Italia

Live band+dj Ivan Colangelo con animazione brasiliana, arrosticini, ostriche e champagne (Bar Alba)

Simply the best of White night - dj Luigi Peluzzo e Giuseppe Masciale (Bar Blue Moon)

Corso Plebiscito

Pizzetta o dolcetto (Lu Furnarille)

Corso De Parma

Dj Set Antonio Spadaccini "AnDj" (Caffè De Parma)