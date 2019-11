Gelato alle olive, ai fagioli, al cioccolato al pepe rosa con cuore di rabarbaro e fragole, cioccolato, ananas e peperoni, cioccolato bianco alla carota e tante altre gustose "pazzie" per la Festa del gelato al cioccolato, organizzata dalla gelateria Ai tre scalini di San Salvo Marina.

La manifestazione, giunta ormai all'ottava edizione, ha lo scopo di raccogliere fondi per l'associazione Vita e solidarietà Onlus, attiva in Sri Lanka (dal 2001) e in Congo (dal 2009), ed è intitolata dai titolari della gelateria, la famiglia Occhionero, al piccolo Luigi, figlio della coppia prematuramente scomparso a seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia, insieme ad altri 26 alunni e una maestra della scuola elementare, tutti "angeli che sono sempre con noi, rappresentati ognuno da una piantina addobbata di bianco che abbiamo nella gelateria", come spiegato dalla signora Occhionero.

La collaborazione con l'associazione guidata dal presidente Ottavio Antenucci è iniziata tre anni fa, quando la festa di solidarietà ha consentito di acquistare lettini per le partorienti nel dispensario di Mpasa, a Kinshasa, in Congo. Due anni fa, invece, la Festa del gelato al cioccolato ha contribuito alla costruzione di un pozzo e l'anno scorso all'acquisto di una pompa per tirare l'acqua dal pozzo. Quest'anno, ha spiegato il signor Occhionero, i fondi raccolti contribuiranno all'acquisto di attrezzature per la sala parto".

"In Congo - ha spiegato Marina Gallo, dell'associazione Vita e solidarietà onlus - la sanità è tutta a pagamento e non ci sono ospedali pubblici. Nel dispensario, chiamato proprio Vita e Solidarietà, l'associazione pensa perciò anche a pagare anche gli stipendi ai medici e al personale del posto. L'attività di raccolta fondi si giova di questo tipo di manifestazioni, del 5x1000 e di quella che rappresenta il nostro evento annuale, ovvero la presentazione del Calendario solidale, con la partecipazione delle scuole del territorio, che realizzano illustrazioni a tema. Quest'anno la festa, dal tema "I diritti dei bambini" si svolgerà il 20 settembre presso il salone parrocchiale di San Salvo Marina; alle 11 ci sarà la Santa Messa, poi il 'pranzo dei padrini', con le famiglie che hanno in corso adozioni a distanza e alle 17 la presentazione del calendario".

La festa all'insegna del gusto e della solidarietà è andata avanti per tutto il pomeriggio e la serata, che ha avuto tra i protagonisti i ragazzi dell'orchestra della scuola media "S. D'Acquisto" di San Salvo e dell'orchestra giovanile di fiati "C. Monteverdi" di Ripa teatina, entrambe dirette dal maestro Fausto Esposito.