È ben noto come, specialmente nei piccoli centri, la tradizione e il folklore vadano di pari passo con la religione.È quello che accade anche a Palmoli ogni anno dal 16 al 27 luglio, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine. Ieri la statua della Vergine ha lasciato il Santuario per raggiungere in processione la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in paese. A presiedere la Santa Messa, insieme all'attuale parroco Padre Renato Mei, è stato S.E.Rev.Mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto.

Mons. Tonucci ha incentrato la sua catechesi di apertura e successivamente l'omelia sulla misericordia di Maria. 'Nell'episodio evangelico delle nozze di Cana vediamo chiaramente come Maria si "schieri" dalla parte di chi è in difficoltà -i due giovani- ma c'è da dire che rivolgendosi ai servi ordina loro di ascoltare le parole di suo Figlio. Maria ci garantisce di non lasciarci soli, ma allo stesso tempo ci chiede di affidarci totalmente a Gesù', ha detto il vescovo durante il breve momento di catechesi prima della celebrazione eucaristica. Parole che hanno sicuramente fatto breccia nell'animo dei presenti, rinnovando in loro la fede e soprattutto la fiducia nella bontà della loro Madre Celeste.

Giuditta Ferrara