Il giorno dopo la conferenza stampa di presentazione della Vastese Calcio 1902 [leggi l’articolo], allo stadio Aragona si sono tenuti ieri pomeriggio gli stage rivolti ai giocatori delle annate 1995-96-97-98. Circa una sessantina di giovani calciatori sono scesi in campo nelle due partite da trenta minuti disputatesi.

Oltre ai ragazzi del territorio, presenti anche diversi giovani di Roma, Termoli e Napoli. Nelle due partite giocatesi ieri, il nuovo allenatore Colavitto ed il direttore sportivo Franceschini hanno avuto modo di ‘prendere appunti’ affiancati da mister Roberto Cesario (allenatore del Vasto Marina). Presenti all’Aragona anche i vari dirigenti e allenatori del Vasto Marina, della Virtus Vasto Calcio e della Bacigalupo, oltre a quelli della Vastese Calcio.

Proprio in questi giorni le due società vastesi stanno muovendo i primi passi per la costruzione della propria rosa. Il progetto del settore giovanile, con la collaborazione della Virtus e della Bacigalupo, come già si è detto, avrà un ruolo davvero importante per quanto riguarda la crescita dei giovani del territorio in prospettiva ad un loro utilizzo in futuro nella prima squadra della Vastese. In queste ore si attende il primo annuncio del mercato che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, o forse anche prima.